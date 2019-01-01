مقتل شخصين في انفجار سيارة جنوب تركيا

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ذكرت وكالة دمير أوران الخاصة للأنباء أن شخصين قتلا في انفجار سيارة يوم الجمعة في منطقة ريحانلي بجنوب تركيا قرب الحدود مع سوريا.

وقالت الوكالة إن السلطات تحقق في سبب الانفجار، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».