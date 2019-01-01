نجح جراحون أستراليون في استعادة وظائف اليدين والذراعين للمصابين بالشلل الرباعي، المعروف بشلل الأطراف العلوية والسفلية، بواسطة عملية جراحية عصبية رائدة أعادت الحركة إلى المرفقين واليدين.

وقام الأطباء الأستراليون خلال تلك العملية الجراحية الدقيقة، بربط الأعصاب في العضلات السليمة الموجودة أعلى من إصابة العمود الفقري، بالأعصاب المرتبطة بالعضلات المشلولة تحته، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

وعملت الأعصاب السليمة بعد ذلك على "إعادة تنشيط" العضلات المشلولة سابقا لدى المصابين بالشلل الرباعي، حيث تمكن الشباب المصابون بالشلل من تحريك أذرعهم وفتح وإغلاق أيديهم والتقاط الأشياء بعد عامين من العلاج الطبيعي، وبالتالي أصبحوا قادرين حاليا على إطعام أنفسهم وتنظيف أسنانهم والكتابة واستخدام أدوات المكياج والتعامل معها.

ووفقا لدراسة، نشرت في دورية "ذي لانسيت" هي الأكبر من نوعها، وصف الباحثون الإنجاز بأنه "تقدم كبير" في استعادة وظيفة اليد والذراع.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم إجراء 59 عملية نقل للأعصاب في 16 شخصا، بلغ متوسط أعمارهم حوالي 27 عاما، تعرضوا لحوادث مختلفة، معظمها حوادث سيارات أو حوادث رياضية، وأصيبوا بتلف في النخاع الشوكي في الرقبة وذلك قبل أقل من 18 شهرا من الجراحة.

وشملت العمليات الجراحية، على الأقل بالنسبة إلى 10 مرضى، عمليتي نقل واحدة للأعصاب والثانية للأوتار، فأدى ربط الأعصاب السليمة مع التالفة إلى جعل حركتهم أكثر طبيعية ودقة، فيما استعادوا قوة عضلاتهم جراء عمليات نقل الأوتار، وازدادت قوة بالعلاج الطبيعي.

وقالت قائدة فريق البحث في أوستن هيلث في ملبورن، ناتاشا فان زيل إنه "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الشلل النصفي، فإن تحسين وظيفة اليد هو الهدف الأكثر أهمية".

وأضافت ناتاشا أنها تعتقد أن جراحة نقل الأعصاب توفر خيارا جديدا مثيرا، مما يوفر للأفراد المصابين بالشلل إمكانية استعادة وظائف الذراع واليد لأداء المهام اليومية، ومنحهم استقلالية أكبر وقدرة على المشاركة بسهولة أكبر في حياة الأسرة والعمل، مشيرة إلى أن الدراسة أظهرت أيضا أن عمليات نقل الأعصاب يمكن دمجها بنجاح مع تقنيات نقل الأوتار التقليدية لزيادة الفائدة إلى أقصى حد.

وبحسب الدراسة فإن عملية نقل الأعصاب، التي تسمح بتنشيط مباشر للعضلة المشلولة، يمكن أن تنشط أكثر من عضلة واحدة، مما يؤدي إلى وقت أسرع للشفاء.

لكن الشرط الأساسي على ما يبدو للحصول على نتيجة جيدة هو تنفيذ العملية في فترة تتراوح بين 6 شهور و12 شهرا من الإصابة بالشلل، ويمكن أن يستغرق الأمر أشهر عدة حتى يحدث نمو العصب في العضلات المشلولة.