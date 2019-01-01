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حصلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان على تعويض بقيمة 2.7 مليون دولار من دار أزياء بسبب استخدام اسمها لترويج ملابس لا تخصها.

ولم تدافع شركة "مسغايدد" ( Misguided USA) عن نفسها، وصدر بحقها حكم قضائي يقضي بتعويض النجمة.

ومنعت الشركة من استخدام العلامات التجارية للنجمة في مبيعاتها أو إعلاناتها أو توزيع منتجاتها.

وكانت كاردشيان قد قالت إنه فور ظهورها بفستان جديد يظهر تصميم مماثل خلال ساعات على مواقع شركات الموضة.

وتعرف النجمة بارتداء أزياء من تصميم أفضل نجوم تصميم الأزياء، من بينهم زوجها كاني ويست.

ولم تكن شركة الأزياء المذكورة تخفي نشاطاتها، فبعد ساعات من ظهور صورة لكاردشيان ترتدي فستانا بلون ذهبي على موقع إنستغرام نشرت الشركة صورة لعارضة أزياء ترتدي فستانا مشابها مع تعليق يقول "الشيطان يعمل باجتهاد، لكن (شركة) مسغايدد تعمل باجتهاد أكبر".

وقالت كاردشيان إن الشركة المذكورة لا تكتفي بنسخ مظهر النجوم، لكنها تستخدم الأسماء والصور بشكل منتظم من أجل الدعاية لموقعها.

وانتقدت كاردشيان في شهر فبراير/شباط الماضي شركات الموضة السريعة التي تقول إنها تسرق ثمار العمل الشاق والافكار الأصلية لمصممي أزياء.

وقالت شركة "مسغايدد" في بيان "أخذنا بعين الاعتبار ما صدر عن المحكمة في كاليفورنيا، لكن القضية لم تختتم بعد".