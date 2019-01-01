وزير الإعلام الكويتي يعلن رفع الايقاف الدولي بشكل نهائي عن الرياضة الكويتية

أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، رفع الإيقاف الدولي بشكل نهائي عن الرياضة الكويتية.

وأوضح الجبري، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، بناء على قرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الصادر صباح اليوم، بعدما أوفت الكويت بكافة الالتزامات من خلال خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف، والتي كللت بانتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ومن قبلها مجالس إدارات الأندية والاتحادات.

وأضاف أن رفع الإيقاف الدائم عن الرياضة الكويتية، سيؤدي إلى عودة جميع المنتخبات والأندية واللاعبين إلى المشاركات الدولية تحت العلم الكويتي، وعودة المنتخبات الكويتية لمكانتها بمنصات التتويج في جميع المحافل الرياضية الدولية والقارية والإقليمية، وسيعيد الكويت إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الرياضة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية، قد قررت الإيقاف الدولي للأنشطة الرياضية بالكويت في 2015، قبل أن تقوم برفع الايقاف الدولي عن الرياضة الكويتية مؤخرا، بعد الاتفاق على خارطة طريق بين الطرفين.