أطلقت الصين برنامجاً تجريبياً لمدة عامين لاكتشاف الظروف النفسية والمشاكل العقلية واحتياجات المواطنين المسنين، إضافة إلى وتقديم المساعدة والحلول لها، وفقا لما اعلنته لجنة الصحة الوطنية، اليوم الخميس.

وبحسب صحيفة «تشاينا ديلي»، صرح وانغ هاي دونغ مدير إدارة الشيخوخة والصحة في اللجنة الوطنية للصحة، أن البرنامج يغطي 1600 مدينة حضرية و320 قرية، ويستهدف البرنامج التجريبي المقيمين الدائمين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

وأكد وانغ أنه بموجب البرنامج، يتم إجراء التقييم النفسي بناءً على الإرادة الشخصية للمسنين، مضيفًا أنه سيتم تقديم النصائح والاستشارات العقلية والاقتراحات اللازمة للعلاج الطبي إعتمادًا على النتائج.

وتم إطلاق البرنامج استجابةً للمشاكل العقلية المنتشرة في جمهورية الصين الشعبية بشكل متزايد بين كبار السن على مدار السنوات الأخيرة، وفقًا لما ذكرته هيئة الصحة الوطنية.

وأوضح وانغ إنه من المتوقع أن يعمل البرنامج من خلال مرحلته الأولية على تحسين قدرة العاملين في المجال الطبي على تحديد القضايا النفسية الشائعة وتقديم المساعدة بشكل أفضل.

وتواجه الصين تحديات صعبة بسبب النمو السريع في عدد المسنين، الأكثر عرضة للمشاكل العقلية، خاصة عندما يصابون بأمراض مزمنة أو يفقدون أزواجهن أو أصدقائهم، وبلغ عدد المسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة وأكثر 249 مليونا في نهاية عام 2018، وهو ما يمثل 17.9 في المئة من التعداد السكاني.