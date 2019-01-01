ذوبان كبير فى جليد البحر بأنتركاتيكا لم يحدث منذ 2014

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أنه حدث انخفاض سريع فى جليد البحر فى القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا» خلال الأسبوع الماضى لم يحدث منذ عام 2014.

وأشارت إلى أن هذا الذوبان لن يزيد من مستويات سطح البحر، لكنه لا يزال سيئا لأن الجليد الأبيض يعكس حرارة الشمس بعيدا عن الأرض أكثر من انعكاسات المياه المظلمة، وفى حال ذوبانه ستحتفظ المياه بمزيد من الحرارة؛ ما سينتج عنه ذوبان مزيد من الجليد.

أما فى القارة القطبية الشمالية فحدث انصهار كبير للجليد فى وقت مبكر من الصيف، ما يمثل علامة سيئة بأن عام 2019 يسجل رقما قياسيا لمقدار الجليد الذى تخسره جزيرة جرينلاند الجليدية، كما سيجعل من السهل حدوث ذوبان إضافى فى وقت لاحق من الصيف فى الشمال القطبى، بحسب شبكة «سى إن إن» الأمريكية.

من جهته يقول توماس موت، عالم الأبحاث فى جامعة جورجيا: إن سبب حدوث ظاهرة الذوبان المفاجئ هو الطقس المرتفع الذى تشهده الأرض، بسبب انتشار التلوث مؤخرا.

جدير بالذكر أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألستون، قال فى تقريره السنوى الشهر الماضى، إن آثار الحرارة العالية التى يشهدها العالم من المرجح أن تقوض الحقوق الأساسية فى الحياة لمئات الملايين من الناس، وأيضا الديمقراطية وسيادة القانون، وأنه نحو 120 مليون شخص ينزلقون إلى الفقر تحديدا فى عام 2030، معبرا: «الأغنياء سيهربون من تغيرات المناخ وسيتحملها الفقراء».