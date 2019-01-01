الطفلة الكمبودية الصغيرة "نيرى" ذات العامين فقط، والتى ولدت ببلدة "سيم ريب"، قد لاقت صباح أمس، مصرعها إثر سقوطها فى بركة من التماسيح، حسبما نشرت "فوكس نيوز".

فخلال إنشغال "روم روث" والدة الطفلة "نيرى" بالعناية بالمولود الحديث، زحفت الطفلة بعيدًا عن أرض المنزل واللعب بالبركة التى تقع خلف العقار القاطنين به، هذه البركة ذات أرض خرسانية لم يتم ردمها.

اهتدى بالطفلة المطاف إلى حافة البركة الحاوية مزرعة من التماسيح الصغيرة، وأثناء اللعب فقدت توازنها مما أفضى بها للوقوع كفريسة سهلة لتماسيح البركة التي التهامتها وتقطعها إلى أشلاء، وذلك وفقًا لما جاء في بيان شرطة كمبوديا.

وانتبهت مؤخرًا الأم إلى عدم وجود طفلتها بالمنزل، فاتصلت على والد الطفلة "مين" صاحب الـ35 عامًا؛ ليبحث عنها، وبعد ساعات متواصلة من البحث، وجد "مين" جمجمة ابنته ملقاة على بُعد خطوات من حافة البركة، وقد جردت من اللحم تمامًا،"لم يجد والدها سوى جمجمتها في حاوية التماسيح، وهو ما يؤكد أن التماسيح قامت بالتهامها"، كما ذكر قائد الشرطة "تشام شامان".

الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام المحلية تناولت الواقعة، وعرضت صورًا مروعة للطفلة الصغيرة، كانت قد التقطت لها، بالإضافة إلى صور أخرى لجمجمتها بعد الواقعة، وقد ظهرت والدة الطفلة باكية محتضنة بقايا طفلتها.

ومن أجل تفادى تكرار الواقعة، حذرت الشرطة الأسر من دخول أطفالهم إلى مزارع التماسيح، كما عملت الأسر على إقامة جدارًا حول البركة التى يبلغ ارتفاعها حوالي 10 أقدام، فيما أفادت الأهالى بأنها لا تزال تشعر بالمخاوف التى تهدد أطفالها، فهم صغار جدًا ويمكنهم تجاوز الفجوات الموجودة فى هذا الحائط.