العراق يدعو إلى إدراج بابل على لائحة التراث العالمي

بعث وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم اليوم الجمعة، رسائل إلى نظرائه في الدول المشاركة بلجنة التراث العالمي؛ لحشد الدعم والتصويت على ملف إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي.

وقالت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - إن "وزير الخارجية (الحكيم) وجه جميع السفارات في الدول الأعضاء في لجنة التصويت على إدراج بابل الأثرية، وممثليات العراق في نيويورك وجنيف، ودائرة المنظمات والمؤتمرات في مركز الوزارة بالتحرك لدعم العراق".

ووجه الوزير - بحسب البيان - دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في الوزارة بالتحرك على الدول التي سيكون لها حق التصويت، وعددها 21 دولة؛ للتصويت لصالح إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي.

وتحتضن العاصمة الأذربيجانية (باكو) مؤتمر لجنة التراث العالمي بدورتها الثالثة والأربعين، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، حيث يترقب العراقيون أن يتخذ المؤتمر قرار وضع مدينة بابل التاريخية ضمن لائحة التراث العالمي.