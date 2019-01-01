مصرع ملياردير الفحم الأمريكي كريس كلاين إثر حادث تحطم مروحية

لقي ملياردير مناجم الفحم كريس كلاين من ولاية ويست فيرجينيا مصرعه إثر حادث تحطم طائرة مروحية كان على متنها في جزر البهاما.

وأعلنت الشرطة أن الطائرة المروحية اكتشفت على عمق 16 قدمًا من المياه على بعد ميلين من جزيرة جراند كاي بجزر البهاما بالمحيط الأطلنطي وتم انتشال جثث أربع نساء وثلاثة رجال.

وأعلن جيم جاستيس حاكم الولاية أنه يتم إجراء تحقيق في الحادث لاستجلاء أسبابه حيث تشارك فيه فرق من وزارة الطيران المدني الأمريكية وشرطة جزر البهاما.

يذكر أن كلاين (61 سنة)، كان ينتمي لعائلة تعمل في مجال مناجم الفحم منذ عدة عقود ، وقد بدأ مسيرته في سن (22 سنة) وأسس أولى شركاته في سن (32 سنة) تحت اسم "كلاين جروب" التي كانت تعمل في مجال تطوير الطاقة، كما أسس بعد ذلك شركة "فورسايت إينرجي" والتي حققت في العام المالي الماضي عائدات تقدر ب بنحو مليار دولار.