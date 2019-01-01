منذ بداية يوليو تشهد أنحاء إسرائيل، موجة من التظاهرات والاعتصامات نظمها آلاف الإسرائيليين من أصل إثيوبي وأنصارهم؛ احتجاجا على قتل شرطي بالرصاص شابا إسرائيليا من أصل إثيوبي.

واجه بيتا إسرائيل "يهود الفلاشا" منذ وصولهم إلى إسرائيل، سلسلة من التحديات وصعوبة في الاندماج وسوء الفهم بين الثقافات وتطور الأمراض المزمنة، نتيجة التغيرات في نمط الحياة والاختلافات في المعتقدات الثقافية.

وفيما يلي تستعرض الشروق التحديات والمعاناة التي واجهها يهود الفلاشا:

التحديات في التكامل الاجتماعي

أدى التغيير في نمط الحياة من إثيوبيا إلى المدن الإسرائيلية، لصدمة ثقافية وانقلاب اجتماعي، فالعادات الجسدية والغذائية التقليدية للإثيوبيين أصبحت تتآكل، فالرجال الذين كانوا يعملون في الزراعة، أصبحوا عاطلين عن العمل أو يعملون في وظائف منخفضة الأجر بنسبة 35%، وألزموا الشباب بالالتحاق للوحدات القتالية، وحرم الأطفال من حقوق التعليم ، فكان يجب على بعض الأطفال السفر لمسافات طويلة للالتحاق بالمدارس الدينية الحكومية المرغوبة.

وعملت الهيئة الحاكمة الدينية في إسرائيل إلى تهويد الإيثيوبيين واتباع طقوس المجتمع اليهودي، إلا أن الحاخامات اليهودية شككت في يهوديتهم ورفضت الإعتراف بهم كـ«يهود شرعيين»، ما أدى إلى حرمانهم من كثير من الحقوق في مجالات الزواج وأداء الصلوات، وشعر الكثير من المجتمع الإثيوبي بأنه ينظر إليهم كمواطنين من الدرجة الثانية.

سوء التفاهم بين الثقافات

واجه المهاجرون الإثيوبيون الإسرائيليون المسنون تغييرات في تقدير الذات والثقافة وسوء الفهم مع الانتقال إلى إسرائيل، خاصة بعد إسكانهم في أحياء فقيرة ومهملة، فاعتاد بعض من أبناء يهود الفلاشا، على ممارسة عادة ختان الإناث، واستمرت بعد انتقالهم إلى إسراءيل، فمنعتهم الحكومة الإسرائيلية، فشعرو بأنهم مضطهدون، وحرموا من تناول بعض الأطعمة التي اعتادوا على تناةولها في المطاعم، فطاعمهم يتميز بالمذاق الحار على عكس المجتمع الإسرائيلي.

التحديات الصحية - محددات صحة المجتمع الإثيوبي في إسرائيل

ترتبط عملية الهجرة والاندماج بالإجهاد الكبير وزيادة انتشار مشاكل الصحة النفسية، فتم اكتشاف ارتفاع معدل الانتحار بين السكان اللاجئين الإثيوبيين، مقارنة بالسكان الإسرائيليين، نتيجة للتشخيص الضعيف للاضطرابات النفسية من قبل الأطباء الإسرائيليون، وإجبارهم على التعامل مع الثقافية والتكنولوجيا التي لم تكن مألوفة بالنسبة لهم.

كما امتنعت الدوائر الصحية عن استخدام الدم الذي تبرع به الأثيوبيون؛ بدعوى تجنب خطر مرض نقص المناعة "الإيدز".