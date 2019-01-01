أقرت السلطات اليابانية قانون جديد يستهدف التدخين في اليابان، إذ يحظر القانون التدخين داخل مكاتب المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات، وبموجب القانون الجديد، يُمنع التدخين تمامًا في المؤسسات الحكومية والتعليمية والطبية ورعاية الطفل، ويفرض على من يخترق القانون غرامات تصل إلى 300 ألف ين على المدخنين، وما يصل إلى 500 ألف ين على مديري المنشآت لسماحهم باختراق القانون.

ووفقاً لصحيفة «جابان توداي» اليابانية، سيتم توسيع نطاق حملة مكافحة التدخين في أبريل المقبل لتشمل بعض المطاعم والبارات بالإضافة إلى المكاتب ومباني السكك الحديدية والفنادق، قبل دورة طوكيو للألعاب الأولمبية، وأولمبياد المعاقين التي تبدأ في يوليو 2020.

وتهدف حملة مكافحة التدخين حماية المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض، والنساء الحوامل من الدخان السلبي بسبب تأثيره الكبير على صحتهم.

لذلك قررت بعض المنظمات تخصيص مناطق للموظفين للتدخين في الهواء الطلق في أماكن عملهم؛ خشية أن يتجمعوا في الشوارع فيثيرون شكاوى السكان، وعلى الرغم من ذلك أوصت وزارة الصحة والهيئة الوطنية لشؤون الموظفين ألا تنشئ الهيئات الحكومية والبلديات مناطق للتدخين في الهواء الطلق، بل تحظره فقط.

حظرت غالبية المدارس والمستشفيات التدخين طواعية بالفعل، ولكن من بين المباني الحكومية التابعة لوزارات الدولة البالغ عددها 11 وزارة، لم يحظر التدخين إلا من قبل وزارات التعليم والنقل، والصحة التي من المتوقع أن تخلو تمامًا من التدخين في ربيع عام 2022.

ومن بين 47 محافظة في اليابان، اختارت طوكيو وأوساكا وثمان محافظات أخرى تطبيق قانون عدم التدخين تمامًا داخل مباني المحافظة، إذ أغلقت حكومة طوكيو الحضرية جميع مناطق التدخين الستة داخل مقرها يوم الجمعة الماضي، وقال مسؤول "سأتحمل أثناء العمل، وأتعامل كما لو كنت أسافر على متن طائرة"،

أظهر مسح أجرته وزارة التعليم عام 2017، أن حوالي 90 بالمائة من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية تحظر التدخين، وفي العام نفسه أظهر مسح أجرته وزارة الصحة أن حوالي 60 بالمائة من المستشفيات حظروا على التدخين.

على الرغم من سريان القانون على المطاعم والحانات في الأول من أبريل، التي يتعرض فيها المواطنين للتدخين غير المباشر في أغلب الأحيان، إلا أن التغيير أثار جدلاً بسبب نهج الحكومة للاستثناءات، حيث سيتم استثناء المطاعم والبارات التي يبلغ رأسمالها حتى 50 مليون ين، ومناطق جلوس العملاء التي تصل مساحتها إلى 100 متر مربع من حظر التدخين، إذ يزعم النقاد أن الاستثناءات ستسمح بالتدخين في أكثر من نصف المطاعم والبارات في جميع أنحاء البلاد.

ويتعرض ملايين اليابانيين باستمرار للتدخين السلبي، الذي يودي بحياة حوالى 15 ألف شخص سنويا في البلاد، بالإضافة إلى 130 ألف وفاة متصلة مباشرة بالتدخين، إذ بلغت نسبة المدخنين ذروتها في عام 1966، عند وصلت إلى 83.7 في المائة، الأمر الذي اضطر البلاد لإقرار قوانين لمكافحتها حتي باتت تنخفض بشكل كبير.