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الرئيس التونسي يوقع أمرا بدعوة الناخبين لانتخابات 2019 التشريعية والرئاسية

د ب ا
نشر فى : الجمعة 5 يوليه 2019 - 2:17 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يوليه 2019 - 2:17 م

أعلن عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنيس الجربوعي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، أمضى على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، بحسب وكالة الأنباء التونسية.


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