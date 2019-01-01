الرئيس التونسي يوقع أمرا بدعوة الناخبين لانتخابات 2019 التشريعية والرئاسية

أعلن عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنيس الجربوعي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، أمضى على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، بحسب وكالة الأنباء التونسية.