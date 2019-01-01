التنمية المحلية: المدن الخضراء الخيار الوحيد في مجابهة خطر التغييرات المناخية

4 مدن مصرية سيطبق عليهم مشروع التحول إلى المدن الخضراء

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن التحول إلى المدن الخضراء لم يعد مجرد خيارًا يمكن الأخذ به أو تجاوزه، ولكنه أصبح الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله مجابهة خطر التغيرات المناخية والتحديات البيئية التي يواجهها العالم.

وأضافت الوزارة، الجمعة، خلال مؤتمر المدن الخضراء الذي نظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالعاصمة البريطانية لندن، أن فكرة المدن الخضراء تكتسب أهميتها من أهمية وطبيعة التحدي الذي تواجهه البشرية الآن في ظل الخطر الذي تمثله التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن العالم مطالب بتعظيم الاستفادة من الطاقة البديلة، وتبني منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مرافق المباني ومكونات المدينة فتقلل من استهلاك وانبعاثات الطاقة والفاقد منها، وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة وللمدينة وساكنيها.

واستعرضت، التجربة المصرية المتعلقة بتعزيز التوجه نحو إقامة مدن وحلول عمرانية قادرة على التخفيف من أثر التغيرات المناخية وتحقيق غايات الهدفين الحادي عشر والثالث عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

ولفتت إلى التعاون القائم حالياً بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في تنفيذ مشروع التحول إلى المدن الخضراء الذي يستهدف التطبيق على عدد 4 مدن مصرية كنموذج رائد وهي «وسط القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، وأسوان»، مشيرة الي قيام البنك بتقديم الدعم الفنى وتحديد الأولويات والتأثيرات البيئية والمشروعات المطلوب تنفيذها لتحويل المدينة إلى مدينة خضراء وهو أحد المشروعات الطموحة التي نعول كثيرا على التوسع فيها بالمستقبل القريب .

وشددت علي أن مصر – وفي إطار استراتيجيتها التنموية الشاملة التي انطلقت منذ خمس سنوات – وضعت نصب أعينها عنصرالاستدامة البيئية في التنمية من خلال الحرص على دمج الأبعاد البيئية في تخطيط وتصميم وتنفيذ كافة المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض مصر .

وأشارت الوزارة، إلى أن مصر فيما يخص (حلول الطاقة) ضخت استثمارات غير مسبوقة في الاستفادة من الطاقة البديلة كالرياح والطاقة الشمسية، وتبنت خطط ومشروعات طموحة للتوسع في استخدامات الطاقة البديلة المستدامة خاصة الطاقة الشمسية، وربما يكون وجود أكبر مشروع من نوعه لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في جنوب مصر دليل قوى على ذلك ، وهو مشروع"بنبان" الذي يشارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في تمويله ضمن عدد آخر من شركاء التنمية ويجسد نموذج متميز للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يخص البعد الثالث من أبعاد التحول للمدن الخضراء وهي حلول المياه والصرف، أوضحت الوزارة، أن مصر تبذل جهوداً كبيرة حالياً لتحسين كفاءة استخدامات المياه في أغراض الشرب والري وتقليل الفاقد منها والاستفادة بتكنولوجيا التحلية والمعالجة على نطاق واسع ، وتفتح أبواب الاستثمار في هذه المجالات أمام القطاع الخاص وشركاء التنمية ، فضلا عن البرنامج الطموح للحكومة المصرية لسد الفجوة القائمة في معدلات التغطية بخدمات الصرف الصحي وتوصيل هذه الخدمة الحيوية إلى كل مدن وقري جمهورية مصر العربية.

وأضافت: "أن ما يتم بناؤه الآن ليس مجرد مدن جديدة، ولكنها مدن تقترب من مفهوم المدن الخضراء ، مدن ذكية وصديقة للبيئة ومستدامة حيث تم البدء في تنفيذ 14 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية أهمها العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة ، والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة على ساحل البحر المتوسط، ومدن غرب أسيوط و غرب قنا بصعيد مصر، ومدن الإسماعيلية الجديدة ورفح الجديدة على أرض سيناء".