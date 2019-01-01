بلومبرج: حكومة طرابلس الليبية تحتجز روسيين اثنين لاتهامهما بالتأثير على الانتخابات

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة ، نقلا عما أسمته بوثيقة حصلت عليها ، أن قوات الأمن الليبية القت القبض على شخصين يحملان الجنسية الروسية لاتهامهما بمحاولة التأثير على الانتخابات المقبلة فى البلاد.

وأوضحت الوكالة أن رسالة من مكتب الادعاء العام الليبى موجهة إلى الحكومة المعترف بها دوليا فى طرابلس، أشارت إلى أن الروسيين " تورطا" فى محاولة الترتيب لعقد اجتماع مع سيف الإسلام القذافى الإبن الهارب للزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، وهو مرشح محتمل فى الانتخابات يحظى بتأييد بعض المسؤولين فى روسيا.

ولم يقم المسؤولون الروس على الفور بالتعقيب على ذلك .

وأشارت بلومبرج إلى غياب أى دور للولايات المتحدة فى ليبيا، وإلى أن الروس يتقربون إلى أحد الزعماء ويدعى القذافى.

وكانت ليبيا قد خططت لإجراء انتخابات خلال العام الحالى حسب خارطة طريق برعاية الامم المتحدة، ولكن الهجوم على العاصمة طرابلس من جانب قائد قوات شرق ليبيا خليفه حفتر أدى إلى إخفاق هذه الخطة.

وذكر مكتب الادعاء العام فى رسالته إلى حكومة طرابلس أنه تم ضبط أجهزة حواسب آلية نقالة وشرائح ذاكرة تثبت أن الروسيين يعملان مع مجموعة " تخصصت فى التأثير على الانتخابات المقرر عقدها فى العديد من الدول الأفريقية" ومن بينها ليبيا .

وتمكن روسى ثالث من مغادرة ليبيا قبل مداهمة قوات الأمن لمقر سكنهم.وأضافت بلومبرج أن رسالة الادعاء العام لحكومة طرابلس تعود إلى الثالث من تموز / يوليو الجارى، ولكن الرسالة لم تذكر تاريخا محددا للقبض على الروسيين.ونقلت الوكالة عن مسؤول ليبى لم تسمه قوله إن عملية احتجاز الروسيين نفذت فى طرابلس فى آيار / مايو الماضى.