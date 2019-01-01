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الخارجية الأمريكية ترحب بالاتفاق في السودان: خطوة حاسمة لمستقبل البلاد

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 5 يوليه 2019 - 11:40 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يوليه 2019 - 11:40 م

رحبت الخارجية الأمريكية بالاتفاق بين المجلس العسكري في السودان وقوى "الحرية والتغيير" بشأن تشكيل المجلس السيادي في البلاد.

ووصفت الخارجية الأمريكية، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، الاتفاق بـ "الخطوة الحاسمة لمستقبل البلاد".

يذكر أن كلا من المجلس العسكري في السودان وقوى "الحرية والتغيير" توصلا إلى اتفاق بشأن تشكيل المجلس السيادي في البلاد، على أن تكون رئاسة المجلس بالتناوب بين الطرفين، ولمدة 3 سنوات على الأقل، فضلا عن التحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

من جهته، أكد المجلس الانتقالي أن الاتفاق لن يقصي أحدا، فيما طالبت قوى "الحرية والتغيير" بأن تكون أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.

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