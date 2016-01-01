النيابة في جورجيا: أحداث 21 يونيو محاولة للتمرد والانقلاب على الحكومة

قالت النيابة العامة الجورجية اليوم الجمعة، إن ما شهدته العاصمة (تبليسي) ليلة 21 يونيو الماضي لم يكن مجرد أعمال شغب، بل محاولة للتمرد والانقلاب على الحكومة من فريق محدد.

وأكد النائب العام الجورجي كوكا كاتسيتادزي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن النيابة العامة ووزارة الداخلية تجريان تحقيقا مشتركا في أعمال العنف التي تخللت المظاهرات، ومحاصرة البرلمان، مشيرا إلى أن المتظاهرين استخدموا القوة للسيطرة على مبنى البرلمان في 20 يونيو، وحاولوا السيطرة على الحكم، لكن القوات الأمنية أحبطت هذه المحاولة.

وتظاهر آلاف المواطنين الجورجيين أمام مقر البرلمان في العاصمة تبليسي؛ احتجاجا على زيارة قام بها نائب روسي أواخر يونيو الماضي، ومن أجل المطالبة باستقالة وزير الداخلية والمتحدث باسم البرلمان.