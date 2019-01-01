الجمعة 5 يوليه 2019 7:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟






النتـائـج تصويت

مستشار هيئة الآثار العراقية: نبارك للإنسانية إدراج بابل على قائمة اليونسكو


نشر فى : الجمعة 5 يوليه 2019 - 6:41 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يوليه 2019 - 6:41 م

قال أستاذ الآثار والفنون القديمة ومستشار هيئة الآثار العراقية الدكتور، محمد جاسم العبيدي، إنَّنا نبارك للإنسانية والحضارة العراقية ومؤسسات الدولة وتحديدًا وزارة الثقافة وهيئات الآثار، بسبب إدراج مدينة بابل العراقية على قائمة ولائحة التراث العالمي.

وأضاف العبيدي، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أنَّ مدينة بابل العراقية معروفة بتاريخها وحضارتها، ومعروفة أيضًا بأنها وُجد عليها أول طالب وتلميد ومكتبة وقلم في هذا المجال.

وأدرجت لجنة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو مدينة بابل العراقية و7 مواقع أخرى على قائمتها، وذلك خلال جلستها الثالثة والأربعين المنعقدة في باكو، عاصمة أذربيجان.

وسعى العراق لإدراج بابل على تلك القائمة، مؤكدا تحقيق أحد شروط منظمة اليونسكو المتمثل في تأمين المدينة الأثرية وإبعادها عن الأنشطة العسكرية. حيثُ تتواصل اجتماعات اللجنة التي بدأت في باكو نهاية الشهر الماضي حتى العاشر من يوليو الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك