رئيس «الطاقة المتجددة»: استثمارات الهيئة المقبلة 8 مليارات جنيه

الخياط: 300 مليون دولار استثمار أجنبى و3 مشروعات أساسية فى 2019 فى مقدمتها استكمال تنفيذ «بنبان» بأسوان



كشف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، محمد الخياط، عن أن استثمارات الهيئة «الذاتية» المرتقبة خلال العام المقبل، تصل لـ5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى استثمارات جارية بـ3 مليارات جنيه ليبلغ الإجمالى 8 مليارات جنيه، ونحو 300 مليون دولار استثمارا أجنبيا، ما يعتبر أكبر رقم فى تاريخها، وبالمقارنة أيضا بالعام الماضى، الذى بلغت فيه الاستثمارات نحو 4 مليارات جنيه.

وأشار الخياط فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى وجود ثلاث محاور أو مشروعات أساسية بشأن مشروعات 2019، يأتى فى مقدمتها استكمال تنفيذ مشروع تعريفة التغذية «بنبان» بأسوان، لربط الـ465 ميجاوات على الشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من تنفيذ محطات الطاقة الشمسية المقرر الانتهاء منه سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى مشروع البناء والتملك والتشغيل الذى تنفذه شركة «ليكلا» الإنجليزية لإنتاج 250 ميجاوات بخليج السويس.

وأضاف أنه بشأن المشروعات الحكومية، فهناك أكثر من مشروع متنوع قامت الهيئة بطرحه، أولها مشروع لإنتاج 250 ميجاوات ملكية حكومية خالصة بمنطقة خليج السويس يجرى حاليا التقييم الفنى للمتناقصين فيه ومن المقرر توقيع العقد الخاص بالمشروع مع المقاول قبل نهاية العام.

وتابع: وهناك مشروعات الخلايا الشمسية التى تتضمن إنشاء أكثر من مشروع أبرزها إنتاج 26 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو بأسوان والمقرر الإنتهاء من تنفيذه فى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، بالإضافة لمشروع إنتاج 50 ميجاوات من الخلايا الشمسية فى منطقة الزعفرانة بتمويل من الحكومة الألمانية.

وأوضح، أن استثمارات الهيئة خلال العام الماضى قائمة على ثلاث محاور أساسية أولها تعريفة التغذية وهو مشروع «مجمع بنبان» لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث نمتلك حاليا 20 مشروع تم ربطهم على الشبكة القومية للكهرباء بإجمالى قدرات يصل ألف ميجاوات، ومن المقرر أن يتم ربط 465 ميجاوات آخرين خلال الفترة المقبلة، تمهيدا للانتهاء من تنفيذ مشروع بنبان بالكامل والمقرر الانتهاء منه سبتمبر المقبل.

وتابع: أن المحور الثانى يتضمن مشروعات البناء والتملك والتشغيل وهو مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح فى خليج السويس وهو تحالف إنجى الفرنسية مع متسوبيشى اليابانية وأوراسكوم المصرية.

وأشار إلى أنه كان من المرتقب انتهاء تنفيذ المشروع فى ديسمبر المقبل إلا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذه قبل موعده المحدد بشهرين ليتم افتتاحه وتشغيله فى أكتوبر المقبل بقدرة 250 ميجاوات.

ولفت إلى أن المحور الثالث يتضمن المشروعات الحكومية التى تتم من خلال الهيئة، منها مشروعان تم الانتهاء منهم خلال عام «2018/2019» والثانى إنتاج 240 ميجاوات والثالث لإنتاج 120 ميجاوات.