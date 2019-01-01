نعى الإعلامي محمود سعد، الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي غيبه الموت الاثنين الماضي عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض، قائلًا: «ترك أثرًا كبيرًا في كل المحيطين به».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «باب الخلق»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الجمعة، أن الراحل كان فنانًا موسيقيًا قدم الكثير من الأعمال الناجحة، وأدار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمدة 6 سنوات بكفاءة عالية.

وأشار إلى اعتراف سهير عبد القادر، التي لديها خبرة عريقة بتنظيم المهرجانات تزيد على 25 عامًا، بكفاءة أبو عوف في إدارة مهرجان القاهرة، معقبًا: «مع كل النجاحات الفنية التي نقدرها تمامًا إلا أنه يجب الوقوف أيضًا أمام إنسانيته».

وتابع أنه بالرغم من اكتشافه عددًا كبيرًا من كبار نجوم الفن والموسيقى مثل عمرو دياب ومحمد فؤاد، إلا أنه لم يتباه بذلك أبدًا خلال أي لقاء تليفزيوني، مستطردًا أن الراحل كان يتسم بالأدب الجم وأعطى نموذجًا للخلق والعطاء.

وتوفي الفنان الكبير عزت أبو عوف، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض، وشُيعت جنازته ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، بحضور نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي وأقاربه وبعض محبيه.