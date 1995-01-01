أكد سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، خلال حضوره افتتاح خدمة طلب التأشيرات الصينية في الإسكندرية، أن العلاقات بين مصر وبكين قائمة منذ زمن، موضحًا أن مصر تعتبر أول دولة إفريقية وعربية أقامت علاقات قوية مع دولته.

وفي السطور التالية، يستعرض "الشروق"، أبرز أوجه التعاون القائم بين مصر والصين في مختلف المجالات على مدار السنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي..

- السياحة

تستقبل مصر سنويًا عدد كبير من السياح الصينيين، وخلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2017، وصل عدد السياح القادمين إلى مصر من الصين إلى 150 ألف سائح وهو ما يعد زيادة في معدل الزيارة بنسبة 94%، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2019 - وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وفي العام ذاته، شاركت مصر في مهرجان "شنغهاي" الدولي للسياحة الذي أقيم في الصين وقدمت فيه فرق فنية عالمية نبذة عن الفن في بلادها، كما روجت فرقة معهد "قيثارة" حينها باسم مصر، بهدف الترويج للسياحة المصرية داخل الصين.

وفي مايو من عام 2018، وقعت الصين اتفاقية مع مصر للترويج المتبادل للسياحة بين مدينتي شنغهاوي الصينية والأقصر.

وكان الترويج يشمل تبادل الأفلام الدعائية بالمدن وعرضها على الشاشات الإلكترونية وكافة الوسائط الإعلانية، إضافة إلى وضعها في المواقع الرسمية على الإنترنت.

العلاقات الدبلوماسي

العلاقات المصرية الصينية ليست وليدة اللحظة، حيث إنه في عام 1956، أصدرت حكومة البلدين بيانًا مشتركًا حول إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين الطرفين.

في نفس العام، أعلن الرئيس الراحل عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس، وبادرت الصين حينها بتأييد هذا القرار، وحينما شنت قوى العدوان الثلاثي عدوانها على مصر، أدانت الصين في بيان رسمي العدوان وأكدت مساندتها لمصر في الدفاع عن أرضها، وخرجت مظاهرة ضخمة في الصين تندد بالعدوان على مصر.

وعلى الجانب الآخر، دافعت مصر عن الصين عام 1962، حينما نشبت حرب بينها وبين الهند، المعروفة باسم الصراع على الحدود، وتوسط الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لحل النزاع بين الطرفين.

استمرت العلاقات المصرية الصينية في طريقة نحو التعمق، ولم تنقطع في الوقت الذي شهدت فيه مصر تغييرًا سياسيًا عن طريق ثورة 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013، حيث إن الصين أكدت احترامها لإرادة الشعب المصري، ورفضت أي تدخل خارجي في شؤون مصر.

وفي عام 2014، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصين بعد توليه منصب رئيس الجمهورية، والتقى بالرئيس الصيني "شي جين بينغ"، ورحب حينها "السيسي" بمقترح بكين في تطوير العلاقات بين البلدين.

وتضمنت هذه الزيارة اتفاقيات في التعاون الفني والاقتصادي وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتعاون في مجال الفضاء.

وفي أبريل من العام الجاري، عقد الرئيس السيسي لقاءات مع عددًا من المسئولين ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

- التبادل التجاري

يوجد تعاون قائم بين مصر والصين على مستوى التجارة، حيث إنه في عام 1953 قامت بكين بشراء 45 ألف طن من القطن المصري، ليصل حجم التبادل التجاري بين الطرفين حينها 11 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1,7 مليون دولار عام 1951، و800 ألف عام 1950.

وظلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائمة على مدار السنوات الماضية، ومن أبرز أوجه التعاون الذي حدث:

وقعت الحكومتين المصرية والصينية في بكين عام 1964على اتفاقية تعاون اقتصادي وتقني، وواصل البلدان تجديد البروتوكول التجاري بينهما سنوياً وتبادل زيارات الوفود التجارية، وفي عام 1987، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 135 مليون دولار أمريكي، منها 125 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر، و10 ملايين دولار صادرات.

وفي عام 1995 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 452.71 مليون دولار، منها 439.64 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر، و13.06 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين، وفي عام 2017، وصلت الاستثمارات الصينية في مصر إلى 600 مليون دولار.

- التعاون العسكري

في مارس عام 2010، التقى وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي، بنائب رئيس الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصيني الزائر ماه شياو تيان، في القاهرة، وتعهدا في هذا الوقت على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى العسكري.

وفي عام 2015، شاركت القوات المسلحة المصرية في العرض العسكري الذي أقامته بكين للاحتفال بالذكرى الـ70 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وأكد السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة حينها، أن التشكيل المصري حاز على إعجاب الحاضرين.

- التعاون الثفافي

في عام 2016، أكدت وكالة الأنباء الصينية، أن المبادرات الثقافية التي أقيمت بين بكين ومصر بلغت رقمًا قياسيًا بـ150 فعالية، شملت عروض سينمائية ومهرجانات وفنون شعبية ومسابقات فنية وثقافية ومعارض للخط الإسلامي والصيني وندوات حول الإسلام في الصين وغيرها، وعن عدد الفعاليات التي أقيمت في مصر، فكانت 90 فعالية.

وفي العام ذاته، حصلت مصر للمرة الثانية على جائزة الإسهام المتميز والإبداع والترجمة من الصين، وتسلم الفائز - وهو استاذ اللغة الصينية المساعد بكلية الألسن جامعة عين شمس، الدكتور حسانين فهمي- الجائزة من نائبة رئيس الوزراء الصيني الذي كان حينها "ليو يان دونغ".