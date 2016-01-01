إحصائية: ملايين الألمان لا يستطيعون تحمل تكاليف السفر لقضاء العطلات

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كشفت إحصائية أن ملايين المواطنين في ألمانيا لا يستطيعون تحمل تكاليف السفر لقضاء عطلات.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن واحدا من بين كل سبعة ألمان لم يستطيعوا العام الماضي قضاء أسبوع واحد على الأقل خارج منزلهم.

وفي المقابل، أشارت الإحصائية إلى تراجع مستمر في نسبة الألمان غير القادرين ماديا على السفر لقضاء عطلات.

وبحسب الإحصائية، فإن الوضع أسوأ في كثير من الدول الأوروبية.

ووفقا للبيانات، فإن الفئة الأكثر تضررا هى العزاب من الآباء والأمهات.

وقال رئيس حزب "اليسار" الألماني، بيرند ريكسينجر: "يتعين أن نضع نصب أعيننا أن ثلث العزاب من الآباء والأمهات غير قادرين على الإنفاق على عطلة لأبنائهم".

وأضاف ريكسينجر أن أكثر من خمس المتقاعدين غير قادرين ماديا أيضا على السفر، وقال: "هذا وضع غير مقبول بالنسبة للشباب والكبار".