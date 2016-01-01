وفاة رضيع إندونيسي بسبب فيروس الحصبة الألمانية

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توفي رضيع عمره سبعة أيام من قرية ميسكوم في مدينة بانجكاليس بمقاطعة رياو الإندونيسية اثر اصابته بفيروس الحصبة الألمانية.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) أن الطفل كان في الرعاية المكثفة منذ ولادته في 22 يونيو الماضي يعاني من إعتام عدسة العين ومرض خلقي بالقلب، وشخص الرضيع بالإصابة بالحصبة قبل أيام.

وعادة ما تستمر الحصبة الألمانية ثلاثة أيام وعندما تصاب به الأم الحامل تتعرض للإجهاض أو التشوهات المستديمة.

وكانت الحكومة قد نفذت حملة للتطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية العام الماضي ولكنها قوبلت بالرفض في العديد من الأقاليم بسبب مخاوف من أن اللقاح يحتوي على جيلاتين الخنزير.