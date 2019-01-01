كيف كان لليونانيين دورا في استقلال أمريكا؟

لدى الأمريكيين اليونانيين، سبب آخر للفخر، باليوم الرابع من يونيو من كل عام؛ لا سيما وأنهم لا يحتفلون بعيد الاستقلال الأمريكي فحسب؛ بل والتأثير الكبير للحقبة الهيلينية على ولادة الأمة الأمريكية، حسب ما ذكرت صحيفة "جريك ريبريتر" اليونانية.

المُثل اليونانية في الديمقراطية وسيادة القانون، توفر الآن للناس في جميع أنحاء العالم وسيلة لحماية حقوقهم الإنسانية ومحاسبة بعضهم البعض على قدم المساواة بموجب القانون، ويرى اليونانيون أن أمريكا مدينة للحضارة اليوناينة القديمة، بفضل أفكارها وممارساتها التي أدت إلى تطور الجمهورية الديمقراطية الأمريكية بعد عام 1776، بحسب الموقع اليوناني.

درس جميع الآباء المؤسسين لأمريكا، الذين واجهوا مهمة بالغة الأهمية تتمثل في إنشاء حكومة من اختيارهم، نصوص الفلاسفة اليونانيين القدامى، المستوحاة من الأخلاق والشعور بالاستقلال، وجميع المبادئ الأساسية اللازمة لمجتمع ديمقراطي، فالنموذج الديمقراطي لنظام الحكم الذاتي في اليونان، أثر بشكل كبير على كيفية قيام الآباء المؤسسين ببناء حكومة الولايات المتحدة الجديدة.

- اتخذها قدوة للنصر

كانت بعض الدول الرئيسية في اليونان قديما، كأثينا، وإسبارتا، وكورينث، وطيبة، وسيراكيوز، في بعض الأحيان يشتبكون في حرب ضد بعضهم البعض، لكنهم تجمعوا في النهاية للدفاع عن اليونان من الغزاة الأجانب.

تصدى اليونانيون للإمبراطورية الفارسية التي لا تقهر فحققوا انتصارًا كان بمثابة معجزة للمؤرخين الأمريكيين، وتعلم منها المؤسسون لأمريكا أنه من الممكن لمجموعة من الجمهوريات الصغيرة أن تهزم إمبراطورية ملكية مركزية في حرب من أجل البقاء، وكانت بمثابة درس لهم.

- قواعد القانون

كان لدى اليونانيين مجموعات من القواعد التي كانوا يلتزمون بها في الاحتفال والقوانين التي كان يتعين عليهم الانصياع لها، وجاءت فكرة سيادة القانون من الفيلسوف أرسطو وإيمانه بالقانون الطبيعي، لقد ادعى وجود عدالة أعلى في الطبيعة، معتقدا أنه يجب على الناس أن ينضموا إلى هذا القانون الطبيعي وأن يحكموا أخلاقه.

واليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، تطبق القوانين بين جميع الأفراد على قدم المساواة، وتلتزم بأخلاقيات حقوق الإنسان الدولية، كما أصبح هناك إمكانية منع انتهاكات السلطة من قبل القادة الذين قد يتصرفون كما لو كانوا فوق القانون، وهو ما قصده أرسطو عندما قال: "من الأنسب أن يحكم القانون أكثر من أي مواطن".

- دستور مكتوب

كان هناك مفهوم يوناني قديم هام، أثر على تشكيل حكومة الولايات المتحدة، وهو الدستور المكتوب، الذي كتبه أرسطو، أو ربما أحد طلابه، فخلق معيارا مشتركا حول كيفية تصرف الناس والقواعد التي يجب عليهم اتباعها، كما أنشأ عمليات واضحة يتم من خلالها الحكم على الأشخاص الذين يخالفون القانون والذين يمكن أن يتعرضوا للأذى نتيجة لذلك أو تعويضهم.

فمثل دستور الأثينيين، دستور الولايات المتحدة، فتحدد هيكل الحكومة وكيف ترتبط الضوابط وتتوازن السلطة داخليا ببعضها البعض، ليعمل الدستور الأمريكي باعتباره القانون الأعلى للبلد وينص على حقوق المواطنين الفردية كحرية التعبير.

- نظام التصويت

كان لنظام التصويت الأصلي في الولايات المتحدة بعض أوجه التشابه مع نظام أثينا، حيث يمكن لكل مواطن التعبير عن رأيه والتصويت بالمجلس لوضع القوانين، لكن التصويت على القوانين في أثينا كان مقتصرا على الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ولم تتمكن النساء والعبيد من التصويت في المجلس أو اختيارهم للعمل في المجالس.

اعتقد مؤسسو الولايات المتحدة أنه ينبغي السماح لبعض الأشخاص فقط بالتصويت وانتخاب المسؤولين، عن طريق انتخاب المواطنين من يمثلوهم، ويصوتون نيابة عنهم في الكونجرس، واختاروا هيئة تدعى الهيئة الانتخابية تدلي رسميا بأصوات كل ولاية للرئيس، بدلا من تصويت كل مواطن على حدى للرئاسة، كما هو الحال في أثينا.

عندما تأسست الولايات المتحدة، لم يُسمح إلا للرجال البيض أصحاب الأراضي بالتصويت، ولكن بمرور الوقت حصل جميع المواطنين الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والذين لم تتم إدانتهم بجناية على حق التصويت.

- رؤساء الولايات المتحدة يشيدون بالمثل اليونانية القديمة

أثنى رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبون على الإسهامات التي قدمتها الحضارة اليوناينة القديمة، للأفكار التي شكلت الاستقلال الأمريكي والديمقراطية الغربية.

واختار باراك أوباما أثينا، في رحلته الخارجية الأخيرة في نوفمبر 2016، وقال وهو يقف على الأكروبول إنه أراد بزيارته لأثينا أن يعرب عن امتنانه لكل ما قدمته اليونان للإنسانية عبر العصور.

وعندما زار البارثينون رمز الديمقراطية الغربية، قال إن الديمقراطية ومفاهيم المواطنة وسيادة القانون التي تتمتع بها أمريكا الآن بدأت تتطور بفضل اليونان.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في حديثه بالبيت الأبيض في مارس 2019، إن "الولايات المتحدة والحضارة الغربية كلها قد تشكلت من خلال إنجازات الشعب اليوناني".