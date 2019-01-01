إعصار يحول منتجع سياحي بأستراليا إلى «خراب»

كواحد من الكوارث الطبيعة التى تتميز بها أستراليا في الآونة الأخيرة، حول إعصار منتجع جزيرة دونك الأسترالية إلى رماد، وذلك حسبما نشرت "الفوكس نيوز".

جزيرة دونك - التى تقع قبالة ساحل كوينزلاند الأسترالى كونها- تعد موقعًا متميزًا لقضاء العطلات فى السنوات الأخيرة الماضية، حيث إنها تضم منتجعًا به 160 غرفة وساحل طويل من الشعاب المرجانية الممتدة بطول الجزيرة.

الجدير بالذكر أن هنا لائحة طويلة من الجزر الأسترالية التى دمرتها الأعاصير، لتكون جزيرة دونك بعد أن ضربها إعصار "ديكى" عام 2011 الرابعة من أصل سبع جزر تم إغلاقها، كما عانت العديد من المناطق السياحية الأسترالية المُطلة على البحر فى هذا العام وصمدت طويلًا مستثمرة كل أموالها فى تسديد الديون وإعادة ترميم ما تهدم من الفنادق والمنتجعات.

"دونك" من الجزر التى تتمتع بثروات هائلة كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية بشكل رئيسى بالجزيرة، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى مهبط طائرات من الطراز الأسترالى القديم، ووجود ساحل طويل ممتد بالشعاب المرجانية مختلفة الألوان والأشكال.

ولكن هناك سبب أخر كان له أثر كبير في ضرب السياحة الأسترالية بجانب الأعاصير، أبرزها ارتفاع الدولار الأسترالي، الذي شكل عبئًا على الكثير من السياح، مما ووجهت لكمة قوية للعديد من شركات السياحة.

وفي السياق ذاته تسبب ضرب الأعاصير المستمر للجزر السياحية في بطالة للكثير من العاملين، مثلما حدث بإعصار "ياسى" الذى أوقف العديد من العمال عن وظائفهم.

أما الآن وبعد موجة التطوير التى تشهدها أستراليا، أخذت الأمور موقعها الأول وبدأت السياحة تنتعش، كما أنه سيتم رسميًا افتتاح جزيرة "داي دريم"، والتى من شأنها توفير دفعة قوية لقطاع عريض قد يبلغ 64000 وظيفة، وإجمالى ربح يصل لـ6.4 مليار دولار أسترالى سنويًا.