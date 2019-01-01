العثيمين: نأمل بدور روسي يحتوي التوتر الحالي في المنطقة

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، تطلعه إلى إجراء «محادثات مثمرة» خلال الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الروسية.

وأعرب في حديث إلى صحيفة"الشرق الأوسط"، نشر اليوم الجمعة، عن أمله في "دور روسي يحتوي التوتر الحالي" في المنطقة وذلك "بمعالجة جذوره الرئيسية"، مشيراً إلى أن "أي تصعيد محتمل قد يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وقال العثيمين في تصريحات لصحيفة"الشرق الأوسط" إن "روسيا دولة مؤثرة على الساحتين الدولية والإقليمية وذلك بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن وبحكم مصالحها وعلاقاتها المتميزة مع بلدان المنطقة".

وفي الشأن السوري، شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على "الموقف المبدئي المتمثل في ضرورة صون وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، والترحيب بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، لتعزيز وقف إطلاق النار وخفض التوتر واعتماد تدابير بناء الثقة بهدف استئناف مفاوضات السلام استناداً إلى بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خصوصاً القرار 2254».

وتابع"سنعكس خلال مشاوراتنا مع الجانب الروسي المواقف المتفق عليها من الدول الأعضاء في الملف السوري خصوصاً ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في أبوظبي والبيان الختامي للقمة الإسلامية في مكة المكرمة في رمضان الماضي".

ولفت العثيمين إلى الأهمية الخاصة لتطوير التعاون الثنائي مع روسيا والذي "يشمل مجالات عدة"، مشيراً إلى "أن روسيا عضو مراقب في المنظمة، ولدينا معها آلية مشاورات سياسية تعقد اجتماعاتها بصورة دورية ويتم من خلالها استعراض مجالات التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وفي مجال العلوم والتكنولوجيا".

وأكد على "إجراء المشاورات بين المنظمة وروسيا من خلال هذه الزيارة الرسمية، ونسعى دوماً إلى تعزيز وتوثيق العلاقات مع الدول الصديقة ومنها روسيا".

وبدأ العثيمين، أمس الخميس، زيارة رسمية لروسيا الاتحادية يلتقي خلالها كبار المسؤولين بهدف تعزيز العلاقات بين المنظمة وروسيا، وبحث مختلف القضايا التي تهمّ العالم الإسلامي.