دار فالينتينو تقدم في باريس عرضا زاخرا بالألوان يستوحي الكيمونو الياباني

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قدم المصمم الإيطالي بيرباولو بيتشولي احتفالا زاخرا بالألوان الجريئة في عرض الأزياء الراقية لدار فالينتينو في باريس.

أبدع بيتشولي في تقديم تنوع كبير في الألوان من الأصفر البراق إلى الزهري الصريح والأزرق الفاتح والبنفسجي الذي ارتدته عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد.

لم يقتصر التنوع على الألوان فقط بل ظهر أيضا في الأنسجة والأقمشة التي تداخل فيها الحرير مع الصوف مما أضفى مزيدا من التعقيد على التصميمات التي مزجت بين أثواب مستوحاة من الكيمونو الياباني وزينت بتطريز وفيونكات ضخمة.

حضر العرض الذي أقيم يوم الأربعاء مجموعة من النجمات من بينهن الممثلة الأمريكية جوينيث بالترو والعارضتان الشهيرتان ناعومي كامبل وهايدي كلوم.

كان بيتشولي قد انضم لدار أزياء فالينتينو منذ عام 1999 لكنه أصبح المصمم الأساسي للدار منذ عام 2016. ومنحت تصميماته التي تتسم بالضخامة والألوان الزاهية روحا جديدة لدار الأزياء الشهيرة بعد تقاعد مؤسسها فالينتينو جرافاني في 2007.

جاءت إحدى مفاجآت الممشى بظهور عارضة الأزياء المخضرمة لورين هاتون البالغة من العمر 75 عاما التي أدهشت الحضور بتألقها في ثوب أخضر وحذاء أصفر فاقع بكعب عال بطول 10 سنتيمترات.

وقالت مصادر لرويترز في أواخر عام 2017 أن شركة ميهوله القطرية للاستثمار المالكة لدار أزياء فالينتينو تبحث خططا لإدراجها في بورصة ميلانو لكن الشركة لم تفصح عن نواياها منذ ذلك الحين.

وأنهى عرض الأزياء أسبوع هذا الموسم للتصميمات الراقية الذي يشارك فيه أبرز المصممين بمجموعات مصنوعة يدويا.

وانتهى العرض يوم الخميس بتقديم أشهر مصممي المجوهرات أحدث ما لديهم من مجموعات.