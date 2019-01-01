دراسة: انخفاض أعداد «الخفافيش» يكبد الدول الأوروبية المليارات

كواحد من ملفتات الليل الذى ما زال يذهل الإنسان بسلوكه البيولوجى، ومعرفة الحقائق التى تدور حوله، قد يكون ما اشتهر به غير صحيح؛ إلا أن هناك العديد من الدراسات التى أثبت فوائده الحقيقة للمحاصيل الزراعية، وفقًا لما نشرته "البي بي سي".

وأتضح أن أعداد كبيرة من الخفافيش تتغذى على فرائسها من الحشرات الزراعية في جميع أنحاء أوروبا الغربية؛ إلا أن ضرب المزارعين لها وتحطيمها اعتقادًا أنها تؤذى المحاصيل فى أواخر القرن العشرين، أدى إلى تقليص أعدادها بشكل واضح.

كما أن دراسات أخرى تتوقع أن التكثيف الزراعى دون ترك مساحات مناسبة شكل ضغوطًا لبقاء الخفافيش وفرائسها من الحشرات الزراعية، حيث غالبًا ما تعلق بالزرع وتتحطم وإن كانت هذه الدراسات غير مؤكدة، بسبب عدم المراقبة المستمرة.

وعلى صعيد أخر استطاعت الخفافيش تقديم خدمة تقدر قيمتها نحو مليار دولار أمريكي (649 مليون جنيه إسترليني) على مستوى العالم، من خلال مكافحة الآفات على محاصيل الذرة في دراسة أجريت عام 2015، ولكن الآن ومع انخفاض أعداد الخفافيش، اضطر المزارعين اللجوء إلى بدائل أخرى، مثل المبيدات الحشرية، من أجل كبح انتشار الحشرات التي كانت تتغذى عليها الخفافيش.

فدائمًا ما كانت تتنبأ العديد من الدراسات التى تبحث مخططات لتصميم طريقة زراعية أكثر ملائمة للحياة البرية، بالفشل، فى حين أن الباحثين ما زالو آملين في ظهور نتائج جديدة تمكنهم من وضع خطط زراعية أوروبية صديقة للبيئة وتحقيق الاستفادة القصوى، وهذا ما أوضحه المؤلف الرئيسى للدراسة "جيرمى فورديفيكس" الدكتور بجامعة بريستول.