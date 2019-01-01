وزير مالية جنوب أفريقيا ومحافظ البنك المركزي يناقشان الموضوعات المالية في مطعم

نشر وزير المالية في جنوب أفريقيا تيتو مبويونى، الخميس، صورة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تجمعه مع محافظ البنك المركزي ليستجا كجانياجو فى مكان انتظار السيارات الخاص بأحد مطاعم مدينة جوهانسبرج.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير قوله:" محافظان(للبنك المركزي) يتناولان الغذاء، ويناقشان الموضوعات المالية القومية".

يشار إلى أن وزير المالية الحالي، كان ثامن محافظ للبنك المركزي، بينما كجانياجو هو العاشر فى سلسلة محافظي البنك.

وبعد ثلاث ساعات من نشر الصورة، أصدر البنك المركزي ووزارة المالية والخزانة بيانا مشتركا يفيد بأن الرجلين اجتمعا" بصورة روتينية، وفق القسم 224 (2) من الدستور".

ويدعو الدستور في جنوب أفريقيا إلى إجراء مشاورات منتظمة بين البنك المركزي ووزارة المالية والخزانة، ولكنه لم ينص على أن عقد اللقاءات في المطاعم أمر محظور، بحسب "بلومبرج".

وأكد وزير المالية احترامه لاستقلال البنك المركزي، مشيرا إلى أن المؤسستين لن تعلقا على سياسات كل منهما الأخرى.