أمن الإسكندرية يضبط مطلوبين لتنفيذ 3475 حكما قضائيا

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية تحت قيادة مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن اللواء محمد الشريف، من ضبط مطلوبين لتنفيذ 3475 حكم قضائي متنوع، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة، شملت نطاق دوائر أقسام شرطة المحافظة، وذلك وفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة.

وأضاف البيان أن الحملة تمكنت أيضًا من «ضبط 11 قضية اتجار في المواد المخدرة، و59 قطعة حمل سلاح أبيض، و40 قضية مخالفات تموينية، و123 مخالفة مرافق عامة، و3020 مخالفة مرورية»؛ بهدف تحقيق الانتشار الأمني، والقضاء على الظواهر السلبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع الوقائع، وتباشر النيابة العامة للتحقيق.