ياسين براهيمي يعود لتدريبات الجزائر قبل مواجهة غينيا

عاد ياسين براهيمي لاعب المنتخب الجزائري وبورتو البرتغالي، إلى المشاركة في تدريبات منتخب بلاده الجماعية، اليوم الجمعة، عقب تعافيه من الإصابة.

وغاب براهيمي (صاحب الـ 29 عامًا) عن صفوف منتخب الخُضر خلال مباراتي السنغال وتنزانيا، عملًا بأن اللاعب شارك مع محاربي الصحراء في اللقاء الأول أمام كينيا (2-0).

وتعرض براهيمي لإصابة بالتواء في الكاحل خلال تدريبات منتخب الخُضر، الجمعة الماضية، عقب الفوز على السنغال (1-0)

ويواجه منتخب الجزائر نظيره الغيني، الأحد المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية (مصر2019).

وكان محاربو الصحراء قد تأهلوا إلى دور الـ 16 من البطولة، في صدارة المجموعة الثالثة، حيث جمع الخُضر 9 نقاط من الفوز في مبارياتهم الثلاثة.