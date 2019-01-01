المنتخب يؤدي مرانه الأخير قبل مواجهة جنوب إفريقيا

خاض المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، تدريبه الختامي استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا، غدًا السبت، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

وشارك محمد صلاح في التدريب الجماعي إثر تماثله للشفاء من نزلة البرد التي ألمت به أمس ومنعته من التدريب.

وأدى أحمد حسن "كوكا" تدريبات فردية حول الملعب، بينما لم يتمكن محمود حمدي "الونش" من استكمال المران نظرا لإصابته بالتواء في الكاحل، حيث سيتحدد مدى إصابته صباح غد على ضوء الأشعة التي ستجرى له.

وحرص محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي على مؤازرة المنتخب الوطني في تدريبه الأخير بصحبة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم.