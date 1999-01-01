بيع مجموعة ألعاب «مارلن» البريطانية مقابل 5 مليار جنيه إسترليني

"كونسورتيوم كيركبي" المالك الأكبر لشركة صناعة الأطفال الدنماركية وصاحبة شركة "ليجو لاند"، ومالكة متحف "مدام توسو" للشمع، قامت بشراء مجموعة ألعاب "مارلين" البريطانية للترفية، والتى تأسست عام 1999، وقد تم طرحها في بورصة لندن عام 2013 مقابل 5 مليار جنيه إسترليني إى ما يعادل 6.3 مليار دولار، وذلك وفقًا لما نشرته (اليابان اليوم).

"كيركبي" تملك بالفعل ما يقرب من 30% من "ميرلين" بعد بيع "ليجولاند باركس" لمجموعة لندن المُدرجة في عام 2005، كما تمتلك المجموعة حدائق ترفيهية شهيرة، مثل ألتون تاورزفي بريطانيا، وغاردا لاند في إيطاليا، وهيد بارك في ألمانيا.

"ميرلين" هي شركة رائدة عالمياً في مجال الترفية العائلي، وتشكل مجموعة فريدة من العلامات التجارية، وتعد واحدة من مناطق الجذب السياحي التي تغطي 25 دولة وأربع قارات، مع استراتيجية مثبتة حققتها على مدار سنوات عديدة، وذلك وفقًا ليسان جون سندر رئيس مجموعة "ميرلين".

يمثل السعر الذى تم الشراء به، مبلغًا كبيرًا، فيما يعتقد مدراء "ميرلين" المستقلون أن هذا العرض يمثل فرصة لمساهمي "ميرلين" لإدراك قيمة استثماراتهم المفيدة بها.

المجموعة البريطانية استطاعت بالفعل حجز مبيعات بقيمة 1.65 مليار جنيه إسترليني في عام 2018، عندما رحبت بـ67 مليون زائر لرؤية معالمها السياحية الشهيرة المنتشرة في جميع أنحاء العالم.