مقدمات تسمم الحمل قد تؤثر سلبا على قلب المرأة

أفادت دراسة حديثة أن مقدمات تسمم الحمل، وهي حالة يحتمل أن تكون خطرة وتتميز بارتفاع ضغط الدم لدى النساء الحوامل، قد تؤر على صحة القلب والأوعية الدموية.

وقام البحث - الذي نشر في مجلة (الموجات فوق الصوتية في الطب) - بتحليل 13 دراسة تقيس وظيفة القلب عن طريق تخطيط صدى القلب عبر الصدر بين 6 أشهر و18 سنة بعد الحمل.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة أركانا سيلفاكومار ثاياباران "إن مقدمات تسمم الحمل عبارة عن (اختبار إجهاد) في الحياة الواقعية، ويمكن أن يساعدنا استخدام تخطيط صدى القلب عبر الصدر على اكتشاف النتائج المبكرة على القلب قبل أن تواجه النساء الأعراض".

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان فحص القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل قد يفيد النساء مع تاريخ من تسمم الحمل.