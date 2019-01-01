موجة الحر تضرب العمالة في إسرائيل بعد أوروبا

صاحبة التغيرات المناخية والموجة الحارة، عواقب وخيمة على عدة دول، لا سيما في غلق المدارس، ووقف الأنشطة التجارية، وكان للاحتلال الإسرائيلي النصيب الأكبر في هذه الموجه، حيث إنها مهدده بفقدان مواطنيها 9 آلاف وظيفة وفقًا لما نشرته الـ"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

منظمة الصحة العالمية أعلنت للأرصاد الجوية الأسبوع الماضي، أن الفترة من عام 2015 إلى 2019، هي السنوات الأكثر تسجيلاً لدرجات الحرارة، وكانت لأوروبا الحظ الأوفر من هذه التغيرات المناخية، حيث حققت رقمًا قياسيًا من حيث حرائق الغابات ومساحات من الأرضي، ووفاة الأشخاص خاصة في فرنسا وإسبانيا.

وتوقعت الأمم المتحدة، الاثنين الماضى، أن ارتفاع درجات الحرارة بأوروبا بمقدار 1.5 درجة مئوية، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ساعات العمل بنسبة 2.2%، أي ما يعادل 80 مليون وظيفة بدوام كامل اعتبارًا من عام 2030، مما يكلف الاقتصاد العالمي 2.4 تريليون دولار، وستكون البلدان الأشد فقرًا بجنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا الأكثر تضررًا.

فيما ذكرت منظمة العمل الدولية، أن العمال الزراعيين وبخاصة النساء، الذين يشكلون الجزء الأكبر من 940 مليون عامل في القطاع، سيتأثرون بشدة، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الإجهاد الحراري المرتبط بتغير المناخ من المحتمل أن يتسبب في وفاة 38000 ألف شخص سنويًا في جميع أنحاء العالم، بين عامي 2030 و2050.

وأوضحت المنظمة، أن قطاعات مثل النقل، والسياحة، والرياضة، والصناعة، هى المتضرر الأكثر من بين جميع القطاعات.

"كاثرين ساجيت" المسؤولة بمنظمة العمل الدولية، أرجعت السبب إلى تأثير الإجهاد الحراري على إنتاجية العمل والتى ستتجلى فى المخاطر الصحية الناجمة عن الارتفاع المستمر فى درجات الحرارة، كما أن تأثيرها على صعيد أخر يتمثل فى الآثار الضارة كتغير أنماط الأمطار ورفع مستويات البحر وخلل فى التنوع البيولوجي.

ويحدث الإجهاد الحراري نتيجة لامتصاص الجسم حرارة أكثر مما يمكنه تحملها، وبالتالى إمكانية أن تفضى مثل هذه الزيادة إلى أعراض عدة كـ(ضربة شمس، والإرهاق، وضعف الوزن، وفقدان السوائل).