العثور على جثة جديدة أثناء علميات التفتيش عن ضحايا حادث غرق القارب السياحي في بودابست

أعلن المسئولون الكوريون الجنوبيون عن العثور على جثة جديدة اليوم الجمعة على بعد 66 كيلومتراً من موقع غرق قارب سياحي في نهر الدانوب في بودابست.

وأوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن فريق البحث المشترك من كوريا الجنوبية والمجر يحاول تحديد هوية الجثة التي يعتقد أنها تعود إلى سيدة.

وفي حال تم تأكيد أن الجثة تعود إلى ضحايا حادث الغرق من كوريا الجنوبية، فسوف يرتفع العدد الإجمالي للكوريين الذين لقوا مصرعهم في الحادث في الـ29 من مايو الماضي إلى 25 شخصا، وستظل ضحية واحدة مجهولة المصير.

غرق القارب المخصص لمشاهدة معالم المدينة وعلى متنه 33 سائحًا من كوريا الجنوبية واثنين من طاقم القارب من المجر، وذلك بعد أن صدمته سفينة سياحية سويسرية أكبر من الخلف.

تم إنقاذ 7 ركاب كوريين فور وقوع الحادث، بينما غرق الطاقم المجري مع الضحايا الكوريين الآخرين.

تم انتشال السفينة من النهر الشهر الماضي.