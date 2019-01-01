نجم منتخب المغرب السابق: مصر أعطت قيمة لبطولة أمم إفريقيا

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أكد عزيز بودربالة، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم السابق، أن مصر "أعطت بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 قيمة وشأنا."

وقال بودربالة في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الخميس: "كل متابعي كرة القدم أكدوا أن بطولة أمم إفريقيا 2019 مميزة، و خاصة أنها تضم 24 منتخبا لأول مرة".

وأضاف: "هذه البطولة شهدت مباريات مميزة حتي الآن، ومصر تحلم بالتتويج باللقب نظرا لإقامة المباريات على ملاعبها".

وأوضح بودربالة أنه لا يتفق مع حديث البعض عن أن إقامة أمم إفريقيا في الصيف أثر على اللاعبين بدنيا نظرا لإقامتها في نهاية الموسم، مؤكدا أن بطولة كأس العالم تقام في الصيف أيضا.

وأشار النجم المغربي السابق إلى أن كرة القدم في شمال إفريقيا تضم لاعبين على مستوي عالي وظهر ذلك في أمم إفريقيا 2019.

وقال: "ينبغي تطوير أداء اللاعبين ويجب أن يضم منتخب مصر عشرة مثل محمد صلاح، والمغرب يضم عشرة مثل حكيم زياش".

وأكد بودربالة أن "كرة القدم تطورت كثيرا في الوقت الحالي عن السابق وأصبحت للتكنولوجيا دور مهم فيها".