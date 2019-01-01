الوزراء عن تعريفة الركوب الجديدة: استمرار غرفة العمليات لحين التأكد من استقرار الأوضاع

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن غرفة العمليات التي شكلها المجلس اليوم لمتابعة تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة ستظل منعقدة على مدار 24 ساعة حتى التأكد تمامًا من استقرار الأوضاع والتزام جميع الأطراف بزيادة أسعار المحروقات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الجمعة، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تواجد المسؤولين بمختلف الشوارع لتلقي شكاوى المواطنين حول حالات استغلال السائقين للركاب ورصدها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وأشار إلى تأكيد المحافظين خلال اتصالهم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استقرار الأوضاع بكل محافظة والانتهاء تمامًا من إعلام كل الجهات بالأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وتعريفة الركوب.

وأعلنت وزارة البترول، زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، على النحو التالي؛ 8 جنيهات للتر البنزين فئة 92، و9 جنيهات لفئة 95، و6.75 جنيه للتر الكيروسين أو السولار، بينما وصلت أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 65 جنيهًا، و130 جنيها للتجاري.