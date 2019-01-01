مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية كانت تقترب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، مؤكدة أن عملية مرافقتها تمت بشكل آمن، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.

وقالت الوزارة في بيان: "لاعتراض الهدف أقلعت مقاتلة سوخوي 27تعمل ضمن نظام الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية، وقد أقترب طاقم المقاتلة إلى مسافة آمنة من الهدف الجوي، وتبين أنها طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون"، وقد غيرت مسارها فورا مبتعدا عن الحدود الروسية".

يذكر أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية الأخيرة في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا إلى التخلي عن مثل هذه النشاطات، الشيء الذي لم تستجب له وزارة الدفاع الأمريكية حتى الآن.