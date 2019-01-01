الجمعة 5 يوليه 2019 1:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

اجتماع بمحافظة جنوب سيناء لتحديد تسعيرة المواصلات الداخلية بعد زيادة الوقود

رضا الحصري
نشر فى : الجمعة 5 يوليه 2019 - 1:14 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يوليه 2019 - 1:14 م

ترأس اللواء نادر عشماوى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء اجتماعا موسعا ضم عددًا من القيادات بإدارة المرور والتموين ومسئولي مواقف النقل الداخلي لتحديد قيمة تسعيرة المواصلات الداخلية " تاكسي، وسرفيس" عقب زيادة أسعار الوقود.

ووجه السكرتير العام بتشديد الرقابة على السائقين لمنع استغلال المواطنين وتشديد الحملات التموينية على محطات الوقود لمتابعة حركة البيع بهدف حماية المستهلك.

وقال أنه سيجرى تحديد أسعار الزيادة في التسعيرة بما يتناسب مع الزيادة في أسعار الوقود.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار الوقود اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

اقرأ أيضًا..

الحكومة ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة لترشيد الدعم - الأسعار الجديدة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك