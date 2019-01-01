اجتماع بمحافظة جنوب سيناء لتحديد تسعيرة المواصلات الداخلية بعد زيادة الوقود

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ترأس اللواء نادر عشماوى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء اجتماعا موسعا ضم عددًا من القيادات بإدارة المرور والتموين ومسئولي مواقف النقل الداخلي لتحديد قيمة تسعيرة المواصلات الداخلية " تاكسي، وسرفيس" عقب زيادة أسعار الوقود.

ووجه السكرتير العام بتشديد الرقابة على السائقين لمنع استغلال المواطنين وتشديد الحملات التموينية على محطات الوقود لمتابعة حركة البيع بهدف حماية المستهلك.

وقال أنه سيجرى تحديد أسعار الزيادة في التسعيرة بما يتناسب مع الزيادة في أسعار الوقود.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار الوقود اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

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