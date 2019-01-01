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تونس تعلن منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الرسمية في البلاد

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 5 يوليه 2019 - 2:15 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يوليه 2019 - 2:15 م

أعلنت الحكومة التونسية، عن منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الرسمية في البلاد، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.


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