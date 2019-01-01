يشعر الشعب الأمريكي بالقلق، من استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفة جمركية جديدة على المنتجات الصينية التي تصدر إلى واشنطن، ومن ضمنها الشاي والألعاب النارية.

وعلق رئيس رابطة الشاي بالولايات المتحدة الأمريكية، بيتر جوجي، على فرض تعريفة جديدة على الشاي المستورد، قائلًا: إن الذي سيدفع ثمن قرار الإدارة الأمريكية في حالة تطبيق التعريفة هو الشعب.

وأوضح أن الشاي يعد من أكثر المنتجات استهلاكًا عند الشعب الأمريكي، ولذلك سيكون تطبيق تعريفة جديدة قرارًا يشكل خطورة على المستهلكين وليس الرئيس - وفقًا لما نشرته "reason".

وقال مدير مبادرة التجارة الحرة للاتحاد الوطني لدافعي الضرائب، برايان رايلي، إن المواطنين يشعرون بالذعر من هذا القرار، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تستهدف في استعدادها فرض تعريفة على الشاي والألعاب النارية إلى تقوية أمريكا، بل إلى إلحاق الضرر بالحلفاء.

وأكد أنه على الرغم من وجود تقارير تفيد بكسر مؤقت في تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلا أن خطر التعريفة ما زالت قائمة.

وأشار إلى أن التعريفة الجديدة ستصل إلى زيادة سنوية تبلغ 90 مليار دولار على الأميركيين، وبذلك تعد أكبر زيادة ضريبية منذ الحرب العالمية الثانية، موضحًا أن ترامب لا يقلق بشأن غضب الشعب من ضرائب الشاي الجديدة.

ووفقًا لـ"World Tea News"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر مستورد للشاي في العالم، فيما تعد الصين هى أكبر مصدر لهذا المنتج على مستوى دول العالم، حيث إنها حققت أرباح من الشاي خلال العام الماضي فقط بنحو 1.8 مليار دولار.