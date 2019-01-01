طلاب لاجئون يتنافسون في الأولمبياد الفلسطيني في لبنان

ثلاثةُ أيام مَليئة بالألعاب والمنافسة والحماسة يشهدها مركز تابع لوكالة الأونروا في جنوب لبنان، معَ انطلاق النسخة الحادية عشر من الألعاب الأولمبية الفلسطينية، وذلك خلالَ تقرير أذاعته قناة الغد الإخبارية.

285 طالبًا من اللاجئين الفلسطينيين منْ لبنان وسورية يتنافسون هذا العام تحت شعار «العب بأمان.. العب بعدل» ضمن فرقٍ في 6 ألعاب مختلفة.

من طرابلس البقاع بيروت والجنوب، طلابٌ بَعضهم يُشارك للمرة الأولى والبعض الآخر اعتادَ المشاركة، وينتظر هذا الحدث الرياضي الذي يُعتبر مُتنفسًا بالنسبة لهم ومساحة لإنشاء صداقات جديدة مع طلاب من مناطقٍ أخرى.

وانطلقت الألعاب الأولمبية الفلسطينية في نسختها الحادية عشرة في لبنان، بمشاركة طلاب فلسطينيين من اللاجئين في لبنان وسوريا، بالإضافة إلى طلاب لبنانيين، حيث سيتنافسون في 6 ألعاب على مدى ثلاثة أيام في مركز تابع لوكالة الأونروا في جنوب لبنان.