أصدرت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، قرارًا بمنع ارتداء النساء للنقاب في المؤسسات العامة، وعليه يمنع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرارت الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية.

• قرارات سابقة

لم يكن القرار الأول في تونس الذي يمنع النساء من ارتداء النقاب، فمنذ أن تولى الحبيب بورقية رئاسة تونس بعد انتهاء الاحتلال الفرنسي، ليصبح أول رئيس لتونس عام في يوليو 1957، اهتم كثيرا بالمرأة، وأصدر العديد من القرارات التي كان يرى أنها في صالحها، كان من ضمنها إصدار قانون يمنع النساء من ارتداء النقاب، باعتباره مظهرًا من مظاهر التمييز والطائفية.

وفي دعوة لتحرير المرأة من ارتداء الحجاب، قام بورقية في احتفال شعبي بنزع الحجاب من على رأس عدد من النساء قائلا: "انظري إلى الدنيا من غير حجاب"، تم تأكيد هذا القانون و تجديده بمنشور قانوني إضافي صدر عام 1986، بمنشور رقم 102، يؤكد فيه بورقية خطر الحجاب على نساء تونس، ومنع ارتداء النساء للحجاب والنقاب في المؤسسات الحكومية وفي المدارس والجامعات، واستمر حتى انقلب عليه زين العابدين بن علي في 1987، وتولى الحكم.

فور تولي زين العابدين رئاسة تونس أصدر مرسوما يجبر فيه طلاب الجامعات بالتوقيع على إقرار دخولهن الجامعة إلا برأس مكشوف وإلا ستحرم من دخول الجامعة، وبالتالي حرمانها من استكمال مراحل التعليم بالإضافة لتعرضها لملاحقة قضائية، وفي 1993 أصدر قانونا أخر ينص على منع المرأة من الظهور محجبة في بطاقة هويتها، واستمر العمل بهذه القوانين والمراسيم حتى قيام ثورة 2010_2011.

• العودة

كانت ثورة 2010 _2011، بالنسبة للسيدات التنوسيات القوة التي استطعن من خلالها أن يتحدين قانون حظر النقاب وارتداء الحجاب، وعادت شوارع تونس تظهر بها نساء يرتدين الحجاب والنقاب.

ونظمن طالبات كلية الآداب بجامعة تونس، اعتصامات ومظاهرات أمام الجامعة؛ للمطالبة بمنح مرتديات النقاب حق الالتحاق بالتعليم.

• محاولات جديدة للحظر

اصدرت وزارة الخارجية التونسية في فبراير 2014، قرارا يقضي بتشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب في إطار ما يخوله القانون، ونال القرار تأييد من قبل مفتي الديار التونسية، حمدة سعيد، وقال في تصريح له إنه إذا اعتبر النقاب وغيره حرية شخصية، فالدولة لها الحق في تقيدها، إذا تعلق الأمر بمصلحة المجتمع، بناء على قاعدة دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة.

وفي عام 2015، أصدر الرئيس التونسي الباجي السبسي، قرارا جديدا بحظر ارتداء الحجاب للفتيات القاصرات، كونه يرى أن الحجاب يعودة بتونس للوراء.

• حوداث إرهابية

قامت فتاة منتقبة في الثلاثين من عمرها العام الماضي، بتفجير انتحاري بشارع الحبيب بورقيبة في تونس، ما تسبب في إصابة أشخاص من رجال الأمن و5 من الشعب.

وفي منطقة باب الخضراء بالعاصمة التونسية، في نوفمبر 2018، جحت قوات الأمن في القبض على عنصر إرهابي، والقبض على منقبة مشتبه بها في التورط معه.