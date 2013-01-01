الجمعة 5 يوليه 2019 11:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟






النتـائـج تصويت

السجن 5 أعوام لألمانية عائدة من تنظيم داعش

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 5 يوليه 2019 - 10:32 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يوليه 2019 - 10:32 ص

قضت محكمة ألمانية بسجن امرأة ألمانية لمدة خمسة أعوام بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

وكان المتهمة 32 عاما عاشت في سورية والعراق خلال الفترة من نهاية عام 2013 حتى أغسطس عام 2017. وتم القبض عليها في منتصف عام 2018 في مدينة بادن-بادن الألمانية عقب عودتها من هناك.

وطالب الادعاء العام بسجن المتهمة لمدة ستة أعوام، بينما طالب محاميها بالسجن لمدة ثلاثة أعوام.

وكانت المتهمة تبرأت من التنظيم خلال المحاكمة. وبحسب بيانات الادعاء العام، تزوجت المرأة عقب فترة قصيرة من وصولها إلى سورية من مقاتل داعشي لم تكن على معرفة به في ذلك الحين. وعاشت المتهمة، زابينه إس، معه وكانت تدير شؤون المنزل.

وبحسب بيانات صحيفة الدعوى، قامت المتهمة بتمجيد الحياة في كنف داعش في عدة مدونات على الإنترنت، بغرض جذب أكبر عدد ممكن من الأفراد للسفر إلى مناطق النزاع.

ولقي زوج المتهمة حتفه بعد ذلك خلال معارك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك