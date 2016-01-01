هندوراس تحقق في كارثة غرق سفينة صيد قتل فيها 27 شخصا

أعلنت سلطات هندوراس أنها تحقق في الأسباب التي أدت إلى غرق سفينة لصيد الأسماك قضى فيها 27 شخصا قبالة الساحل الشرقي لهندوراس المطل على البحر الكاريبي.

وقالت دائرة الطب الشرعي في هندوراس- وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - "إن فريقا من تسع خبراء أرسل إلى المنطقة للمساعدة في انتشال الضحايا".

وقال مدير الملاحة التجارية خوان كارلوس ريفيرا "إن السلطات كانت قد علقت تصاريح الملاحة لما يصل إلى ثلاث سنوات للمراكب التي تنقل عددا كبيرا من الصيادين".

وأضاف أن المراكب تتسع لـ30 أو 40 شخصا، لكنهم يحملونها بأكثر من ضعف طاقتها . لافتا إلى أن السفينة غرقت في منطقة موسكويتيا النائية بعد إبحارها عقب رفع حظر الصيد الموسمي لـ"الكركند".

وكانت السفينة تقل نحو 91 شخصا على متنها؛ عندما أبحرت من كابو جارسياس آ ديوس، في أقصى نقطة بشرق هندوراس على الحدود مع نيكاراجوا، وتم إنقاذ 55 شخصا ولا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين.