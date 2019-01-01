اللواء مجدي البسيوني: الاستقرار والأمن الذي نعيشه يعني فشل مخططات الإخوان

• التنظيم تصدع ومحاولات الإفراج عن «خلية الأمل» لن تنجح

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مصر تعيش في حالة من الأمن والاستقرار وهذا يعني فشل جميع مخططات الإخوان للنيل من أمنها، لافتة إلى إقامة المشروعات القومية الكبرى، واستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، «الحالة الأمنية التي نعيشها تثبت فشل جميع المخططات الإرهابية، والجميع يعلم أن التنظيم العالمي للإخوان انهار وتصدع ولكنه لا يهدأ لأنه يواجه ضربات قوية من كل مكان ويحاول إثبات وجوده».

وأوضح أن سقوط شهداء لا يعني نجاح الإخوان، خاصة في ظل حالة الحرب التي تعيشها مصر ضد الإرهاب، فسقوط شهداء أمر طبيعي، ولكنهم لم يستطيعوا السيطرة على شبر واحد من الأرض، مؤكدًا أن محاولات التنظيم وتواصلهم مع أجهزة الدول الأوروبية للإفراج عن خلية الأمل لن تنجح.

وأعلنت وزارة الداخلية، شهر يونيو الماضي، إجهاضها مخطط لقيادات الجماعة الإرهابية بعنوان «خطة الأمل» لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو وتحديد واستهداف 19 كيانًا.