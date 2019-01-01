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بالفيديو.. عرض عسكري بواشنطن للاحتفال بعيد الاستقلال

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 5 يوليه 2019 - 6:37 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يوليه 2019 - 6:37 م

احتفلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة بعيد استقلالها، حيث امتلئت الأماكن العامة بالعروض الفنية والموسيقية والألعاب النارية.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الاحتفالات التي تخللتها عرضًا عسكريًا بمشاركة طائرات ودبابات، خطابًا وطنيًا على غير عادة سابقيه من الرؤساء، وسط احتجاجات من معارضيه على تسييس المناسبة.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يظهر جانبًا من احتفالات الشعب الأمريكي بعيد استقلال بلاده بحضور الرئيس ترامب.

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية سنويا بيوم الاستقلال، حيث اعتمد وثيقة إعلان الاستقلال عن بريطانيا العظمى في الرابع من يوليو 1776.

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