«بيلاتوس» السويسرية تعارض حظر الدعم اللوجستي للسعودية والإمارات

عارضت شركة "بيلاتوس" السويسرية لتصنيع الطائرات حظر تقديم الدعم اللوجستي لعملائها في السعودية والإمارات.

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة أنها لا تقبل قرار الحظر الذي أصدرته وزارة الخارجية السويسرية نهاية يونيو الماضي.

وتعتزم الشركة، بحسب بياناتها، اللجوء إلى المحكمة الإدارية الاتحادية لإبطال هذا الحظر.

ومن بين أمور عدة، تورد الشركة للدولتين طائرات تدريب بمحرك واحد من طراز "بي سي-21". وللشركة موظفون في الدولتين لصيانة هذه الطائرات وإصلاحها إذا لزم الأمر.

وترى وزارة الخارجية السويسرية في هذا النشاط "دعما لوجستيا لقوات مسلحة". وبحسب بيانات الوزارة، فإن تعامل الشركة مع الدولتين على هذا النحو لا يتوافق مع أهداف السياسة الخارجية لسويسرا.

وتشارك الإمارات في تحالف عسكرية تقوده السعودية في اليمن لمقاتلة المتمردين الحوثيين.

وترى "بيلاتوس" أنها تتعرض بهذا الحظر لظلم في المنافسة. وبحسب بياناتها، فإن نحو ألف عامل في مقرها الرئيسي في مدينة ستانس السويسرية؛ أي ما يعادل نصف العمالة لديها، يعتمد نشاطهم على طائرات التدريب.

ووردت "بيلاتوس" العام الماضي 128 طائرة. وبلغ حجم مبيعاتها 1ر1 مليار فرانك سويسري (ما يعادل مليار يورو).

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية أرادت أيضا الحد من الصادرات للدول المشاركة في حرب اليمن وفقا لميثاق الائتلاف الحاكم، إلا أنها وافقت منذ مطلع هذا العام على صادرات أسلحة بقيمة تزيد عن مليار يورو لهذه الدول.