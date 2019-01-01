مدير أمن الفيوم يتفقد دير دسيا وعدد من نقاط الشرطة بمختلف مراكز المحافظة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، زيارة مفاجئة لدير دسيا ونقطة شرطة طبهار دائرة مركز أبشواى ،ونقطة شرطة السنباط وعدد من المنشآت الهامة والحيوية للتأكد من جاهزية القوات واستعداداتها للتعامل مع كل الاحتمالات بجميع أماكن الخدمات الشرطية.

وتفقد شلبي الحالة الأمنية بدير دسيا و التمركزات الأمنية نقطة شرطة طبهار دائرة مركز أبشواى، نقطة إطفاء طبهار دائرة مركز أبشواى ،نقطة شرطة السنباط دائرة مركز شرطة الفيوم ،نقطة شرطة أبو جندير دائرة مركز شرطة إطسا مشددًا على جميع القوات بضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه بشقيه السياسي والجنائي.

كما قام بتوعية القوات بواجباتهم المنوطة بهم في ظل المرحلة الراهنة، وأكد على دوام الاستعداد لكل الاحتمالات واليقظة التامة.