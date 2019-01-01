تراجع إنتاجية العمالة البريطانية مطلع 2019 للربع الثالث على التوالي

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أفاد مكتب الاحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم الجمعة، بأن معدل انتاجية العمالة في البلاد تراجع خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك للربع السنوي الثالث على التوالي.

وذكر مكتب الاحصاء البريطاني أن انتاجية العمالة انخفضت بنسبة 2ر0 بالمئة خلال الربع الأول، بعد تراجع نسبته 1ر0 بالمئة في الربع السابق.

وارتفع معدل الانتاجية في قطاع الخدمات بنسبة 2ر0 بالمئة فيما تراجعت الانتاجية في قطاع التصنيع بنسبة 9ر0 بالمئة.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 1ر2 بالمئة في الربع الأول، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار مكتب الاحصاء البريطاني إلى ارتفاع تكاليف الأجور بشكل عام بنسبة سنوية تبلغ 8ر1 بالمئة، فيما لم تسجل تكاليف الأجور في قطاع التصنيع نموا.